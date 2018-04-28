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MIM-104 Patriot

Помпео зробив заяву про плани Туреччини придбати російські С-400

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Новий держсекретар США Майк Помпео висловив стурбованість міністру закордонних справ Туреччини Ахмету Чавушоглу через покупки Анкарою російських зенітних ракетних комплексів С-400. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Помпео зробив заяву про плани Туреччини придбати російські С-400

“Держсекретар підкреслив серйозний рівень стурбованості США. Він попросив Чавушоглу розглянути можливість придбання систем, здатних взаємодіяти з системами НАТО”, — заявило джерело агентства.

У свою чергу Чавушоглу заявив, що угода по С-400 вже закрита. Однак, він також додав, що країна може в майбутньому розглянути можливість придбання інших систем.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг під час прес-брифінгу за підсумками першої частини зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, відповідаючи на запитання журналіста про придбання Туреччиною російських ЗРК С-400 заявив, що кожна країна-член НАТО має право самостійно приймати рішення про те, яке обладнання їй купувати.

В інтерв’ю групі журналістів керівник Військового комітету Північноатлантичного альянсу чеський генерал Петр Павел зазначив, що російський зенітний ракетний комплекс С-400 “Тріумф”, який Анкара купує в Москви, представлятиме величезний виклик для систем озброєнь НАТО, що розміщені на території Туреччини.

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