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Помпео сделал заявление о планах Турции приобрести российские С-400

Киев • УНН

 • 12631 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Новый госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность министру иностранных дел Турции Ахмету Чавушоглу из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Помпео сделал заявление о планах Турции приобрести российские С-400

“Госсекретарь подчеркнул серьезный уровень обеспокоенности США. Он попросил Чавушоглу рассмотреть возможность приобретения систем, способных взаимодействовать с системами НАТО”, — заявил источник агентства.

В свою очередь Чавушоглу заявил, что соглашение по С-400 уже закрыто. Однако, он также добавил, что страна может в будущем рассмотреть возможность приобретения других систем.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-брифинге по итогам первой части встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, отвечая на вопрос журналиста о приобретении Турцией российских ЗРК С-400 заявил, что каждая страна-член НАТО имеет право самостоятельно принимать решения о том, какое оборудование ей покупать.

В интервью группе журналистов руководитель Военного комитета Североатлантического альянса чешский генерал Петр Павел отметил, что российский зенитный ракетный комплекс С-400 “Триумф”, который Анкара покупает у Москвы, будет представлять огромный вызов для систем вооружений НАТО, размещены на территории Турции.

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