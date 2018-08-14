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Власти США изучат, как С-400 в Турции могут повлиять на американские ЖРС и авиацию

Киев • УНН

 • 9067 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Администрация США в течение трех месяцев подготовит и представит Конгрессу доклад по поводу того, как закупка Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 может повлиять на применение Анкарой американских зенитных ракетных систем (ЗРС), трех видов вертолетов и двух видов истребителей. Соответствующее положение содержится в оборонном бюджете на 2019 финансовый год, который в понедельник был подписан президентом США Дональдом Трампом, сообщает УНН.

Власти США изучат, как С-400 в Турции могут повлиять на американские ЖРС и авиацию

Министру обороны и госсекретарю США предписывается в этом отчете обозначить то, как применение систем С-400 может затронуть операции турецких ВС и совместные с ее союзниками операции с применением ЗРС Patriot, вертолетов CH-147F Chinook, AH-64, UH-60 Black Hawk, а также истребителей F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II. Что может за этим последовать, в документе не говорится, однако властям США уже предписано приостановить поставки Анкаре истребителей F-35 до тех пор, пока не будет готов данный доклад.

Как сообщал УНН, Конгресс США заморозил поставки малозаметных истребителей-бомбардировщиков F-35 для Турции через закупку Анкарой российских зенитных ракетных комплексов C-400.

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