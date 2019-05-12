Влада Шрі-Ланки заарештувала відомого ісламського богослова за зв'язки з організатором вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Влада Шрі-Ланки заарештувала відомого в країні ісламського богослова за тісні контакти з ватажком групи терористів і організаторів вибухів на острові, що забрали життя сотень людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Reuters.
За наявною інформацією, заарештований 60-річний Мухаммед Аліяр, який отримав теологічну освіту в Саудівській Аравії, мав прямі контакти з головним підозрюваним в організації недавніх терактів Захрані Хашимом.
Аліяр є засновником і керівником Центру ісламського віровчення, який курирує мечеть, ісламську школу і бібліотеку в місті Каттанкуду, звідки родом Захран Хашим.
За даними поліції, Аліяр брав безпосередню участь в переведенні фінансових коштів для діяльності угруповання Хашима. Крім того, він був залучений до підготовки терористів-смертників, які вчинили атаки в ланкійських християнських храмах і готелях.
Нагадаємо, правоохоронці Шрі-Ланки напередодні виявили тренувальну базу ісламістського угруповання "Джамаат ат-Таухід аль-Ватанія" (National Thowheeth Jama'ath) у Нуварі-Елії в центральній частині країни.