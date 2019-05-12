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Влада Шрі-Ланки заарештувала відомого ісламського богослова за зв'язки з організатором вибухів

Київ • УНН

 • 7063 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Влада Шрі-Ланки заарештувала відомого в країні ісламського богослова за тісні контакти з ватажком групи терористів і організаторів вибухів на острові, що забрали життя сотень людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Reuters.

За наявною інформацією, заарештований 60-річний Мухаммед Аліяр, який отримав теологічну освіту в Саудівській Аравії, мав прямі контакти з головним підозрюваним в організації недавніх терактів Захрані Хашимом.

Аліяр є засновником і керівником Центру ісламського віровчення, який курирує мечеть, ісламську школу і бібліотеку в місті Каттанкуду, звідки родом Захран Хашим.

За даними поліції, Аліяр брав безпосередню участь в переведенні фінансових коштів для діяльності угруповання Хашима. Крім того, він був залучений до підготовки терористів-смертників, які вчинили атаки в ланкійських християнських храмах і готелях.

Нагадаємо, правоохоронці Шрі-Ланки напередодні виявили тренувальну базу ісламістського угруповання "Джамаат ат-Таухід аль-Ватанія" (National Thowheeth Jama'ath) у Нуварі-Елії в центральній частині країни.

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