Влада Шрі-Ланки заарештувала відомого ісламського богослова за зв'язки з організатором вибухів

КИЇВ. 12 травня. УНН. Влада Шрі-Ланки заарештувала відомого в країні ісламського богослова за тісні контакти з ватажком групи терористів і організаторів вибухів на острові, що забрали життя сотень людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Reuters.