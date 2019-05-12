Власти Шри-Ланки арестовали известного исламского богослова за связи с организатором взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Власти Шри-Ланки арестовали известного в стране исламского богослова за тесные контакты с главарем группы террористов и организаторов взрывов на острове, унесших жизни сотен человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.
По имеющейся информации, арестованный 60-летний Мухаммед Алияр, получивший теологическое образование в Саудовской Аравии, имел прямые контакты с главным подозреваемым в организации недавних терактов Захраном Хашимом.
Алияр является основателем и руководителем Центра исламского вероучения, который курирует мечеть, исламскую школу и библиотеку в городе Каттанкуду, откуда родом Захран Хашим.
По данным полиции, Алияр принимал непосредственное участие в переводе финансовых средств для деятельности группировки Хашима. Кроме того, он был вовлечен в подготовку террористов-смертников, совершивших атаки в ланкийских христианских храмах и гостиницах.
Напомним, правоохранители Шри-Ланки накануне обнаружили тренировочную базу исламистской группировки "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" (National Thowheeth Jama'ath) в Нувара-Элии в центральной части страны.