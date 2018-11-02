Влада Полтави взялася за вирішення "сміттєвих" проблем
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Полтаві планують встановити пункти збору небезпечних відходів. Про це розповів заступник міського голови Полтави Олексій Чепурко, передає УНН із посиланням на Урядовий кур'єр.
Якщо програму вдасться реалізувати, відпрацьовані батарейки та ртутні лампи збиратиме спеціальний екобус, а на вулицях міста з’являться сортувальні контейнери для збору побутового сміття — скла, паперу і пластику.
“Передбачено й окрему сортувальну лінію, якщо жителі все одно викидатимуть побутові відходи в один контейнер”, — зазначив Чепурко.
Розробка програм триватиме до грудня, уточнив він. Потім їх винесуть на обговорення сесії міськради.
Нагадаємо, донедавна в Україні були відсутні державні пункти збору небезпечних відходів у населення. Позбутися токсичних відходів людям допомогли волонтери і компанії — утилізатори небезпечних відходів.
Зокрема, в Обухові такі контейнери в квітні 2017 року встановила компанія “Тарком Екосервіс” за сприяння місцевої влади. Відтоді жителі міста і лікарні здали понад 4,5 тисячі ртутьвмісних (люмінесцентних) ламп і 570 кг використаних батарейок.