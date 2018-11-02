Власти Полтавы взялись за решение "мусорных" проблем
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Полтаве планируют установить пункты сбора опасных отходов. Об этом рассказал заместитель городского головы Полтавы Алексей Чепурко, передает УНН со ссылкой на Правительственный курьер.
Если программу удастся реализовать, использованные батарейки и ртутные лампы будет собирать специальный екобус, а на улицах города появятся сортировочные контейнеры для сбора бытового мусора - стекла, бумаги и пластика.
"Предусмотрена и отдельная сортировочная линия, если жители все равно будут выбрасывать бытовые отходы в один контейнер", - отметил Чепурко.
Разработка программ продлится до декабря, уточнил он. Затем их вынесут на обсуждение сессии горсовета.
Напомним, до недавнего времени в Украине отсутствовали государственные пункты сбора опасных отходов у населения. Избавиться от токсичных отходов людям помогли волонтеры и компании - утилизаторы опасных отходов.
В частности, в Обухове такие контейнеры в апреле 2017 года установила компания "Тарком Экосервис" при содействии местных властей. С тех пор жители города и больницы сдали более 4,5 тысячи ртутьсодержащих (люминесцентных) ламп и 570 кг использованных батареек.