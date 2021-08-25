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Влада Польщі заявила, що у країні розпочинається четверта хвиля COVID-19

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Четверта хвиля епідемії коронавірусу починається у Польщі. Про це заявив в середу в ефірі Polskie Radio керівник канцелярії глави уряду Міхал Дворчік, що відповідає за реалізацію програми вакцинації в країні, пише УНН.

Деталі

“Четверта хвиля вже починається”, — сказав він. “Згідно з моделями, які обговорюються в тому числі на зустрічах урядової групи кризового управління, можна побачити, що ця хвиля буде набирати силу в вересні і жовтні”, — додав представник прем’єра.

За словами Дворчіка, уряд Польщі підготував різні сценарії, в тому числі пов’язані з введенням обмежувальних заходів на місцевому рівні в залежності від кількості захворілих та рівня вакцинації в окремих регіонах. Ніяких конкретних рішень поки не прийнято. “Вони будуть прийматися у залежності від розвитку епідемічної ситуації в країні”, — зазначив глава канцелярії прем’єра.

Контекст

Польща пройшла три хвилі епідемії. Антирекорд з добової кількості інфікованих був зафіксований 1 квітня — 35 251 особа. У травні ситуація стабілізувалася, все літо приріст тримався на рівні 100-200 випадків зараження на добу. З 4 березня 2020 року, коли в республіці було виявлено перший випадок інфікування коронавірусом, ним заразилися 2 887 037 людей, померли 75 324, одужали 2 656 355 осіб що підтверджують і дані ВООЗ.

Вакцинація почалася в Польщі 27 грудня 2020 року. У країну надійшло понад 51,7 млн доз вакцин американської компанії Pfizer і її німецького партнера BioNTech, американської Moderna, британсько-шведської AstraZeneca і американської Johnson & Johnson. Більше 35,8 млн доз вже використано: першу дозу двокомпонентних вакцин отримали понад 19 млн жителів Польщі, повний курс вакцинації пройшли 18,4 млн.

Згідно даних урядового порталу — у республіці використали 35 917 007 доз вакцини. Повністю щеплені 18 524 940 осіб.

У Польщі діє оголошений в березні минулого року режим епідемії, але більшість антіковідних обмежень вже скасовані. На початку травня при дотриманні санітарних заходів безпеки відновили роботу магазини в торгових центрах, установи культури і спорту. З 15 травня в країні скасований масковий режим на вулиці, відкриті кафе і ресторани, кіно і театри, басейни та сауни, працюють нічні клуби і розважальні центри.

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