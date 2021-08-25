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Власти Польши заявили, что в стране начинается четвертая волна COVID-19

Власти Польши заявили, что в стране начинается четвертая волна COVID-19

Киев  •  УНН

 • 23156 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Четвертая волна эпидемии коронавируса начинается в Польше. Об этом заявил в среду в эфире Polskie Radio руководитель канцелярии главы правительства Михал Дворчик, отвечающий за реализацию программы вакцинации в стране, пишет УНН.

Детали

“Четвертая волна уже начинается”, — сказал он. “Согласно моделям, которые обсуждаются в том числе на встречах правительственной группы кризисного управления, можно увидеть, что эта волна будет набирать силу в сентябре и октябре”, — добавил представитель премьера.

По словам Дворчика, правительство Польши подготовило различные сценарии, в том числе связанные с введением ограничительных мер на местном уровне в зависимости от количества заболевших и уровня вакцинации в отдельных регионах. Никаких конкретных решений пока не принято. “Они будут приниматься в зависимости от развития эпидемической ситуации в стране”, — отметил глава канцелярии премьера.

Контекст

Польша прошла три волны эпидемии. Антирекорд по суточному числу инфицированных был зафиксирован 1 апреля — 35 251 человек. В мае ситуация стабилизировалась, все лето прирост держался на уровне 100-200 случаев заражения в сутки. С 4 марта 2020 года, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились 2 887 037 человек, умерли 75 324, выздоровели 2 656 355 человек что подтверждают и данные ВОЗ.

Вакцинация началась в Польше 27 декабря 2020 года. В страну поступило более 51,7 млн доз вакцин американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской Moderna, британско-шведской AstraZeneca и американской Johnson & Johnson. Более 35,8 млн доз уже использовано: первую дозу двухкомпонентных вакцин получили более 19 млн жителей Польши, полный курс вакцинации прошли 18,4 млн.

Согласно данным правительственного портала — в республике использовали 35 917 007 доз вакцины. Полностью привиты 18 524 940 человек.

В Польше действует объявленный в марте прошлого года режим эпидемии, но большинство антиковидных ограничений уже отменены. В начале мая при соблюдении санитарных мер безопасности возобновили работу магазины в торговых центрах, учреждения культуры и спорта. С 15 мая в стране отменен масочный режим на улице, открыты кафе и рестораны, кино и театры, бассейны и сауны, работают ночные клубы и развлекательные центры.

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