Влада КНР побоюється другої хвилі поширення коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Влада КНР остерігається можливої другої хвилі поширення коронавірусу через велику кількість інфікованих з інших країн світу, які прибувають до Піднебесної. Про це повідомляє DW, інформує УНН.
"У Китаї існує небезпека можливого спалаху другої хвилі зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Про це в неділю, 29 березня, повідомив речник відомства охорони здоров'я КНР. За його словами, на даний час зареєстровано 693 випадки зараження коронавірусом, пов'язаних з прибулими з-за кордону особами", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на прикладі минулої доби, коли в КНР зафіксували 45 нових випадків інфікування коронавірусом, можна зробити висновок, що так як 44 із них - припадали на тих, хто повернувся з-за кордону, то такі тенденції збільшують ризик другої хвилі захворювання, резюмував чиновник.
Як повідомлялося раніше в УНН, кількість хворих COVID-19 в Італії вже більша, ніж у Китаї.