Власти КНР опасаются второй волны распространения коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Власти КНР опасаются возможной второй волны распространения коронавируса из-за большого количества инфицированных из других стран, прибывающих в Поднебесную. Об этом сообщает DW, информирует УНН.
"В Китае существует опасность возможной вспышки второй волны заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщил пресс-секретарь ведомства здравоохранения КНР. По его словам, в настоящее время зарегистрировано 693 случая заражения коронавируса, связанных с прибывшими из-за границы лицами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на примере прошедших суток, когда в КНР зафиксировали 45 новых случаев инфицирования коронавирусом, можно сделать вывод, что так как 44 из них - приходились на тех, кто вернулся из-за границы, то такие тенденции увеличивают риск второй волны заболевания, резюмировал чиновник.
Как сообщалось ранее в УНН, количество больных COVID-19 в Италии уже больше, чем в Китае.