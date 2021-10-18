Влада Китаю буде навчати журналістів висвітлювати події у "правильному руслі" - ЗМІ

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Відповідний законопроект підготувало Національне управління пресою і друком.

“Керуючись місією партії у сфері ЗМІ та роботи з громадською думкою, ми повинні поглиблювати марксистську новинну освіту, — йдеться у проекті. — Через тривале навчання ми повинні проводити роботу з розвитку політичних здібностей журналістів і направляти професіоналів в області висвітлення новин, щоб вони завжди йшли у правильному політичному напрямку, мали правильну орієнтацію на громадську думку і ціннісну орієнтацію”.

Передбачається, що під нові вимоги потраплять близько 200 тис. журналістів, яким щорічно доведеться проходити як мінімум 90 годин навчання.

Раніше

Державне управління радіо і телебачення КНР опублікувало повідомлення про підвищення якості програм з метою “задоволення духовних і культурних потреб народу”.

Культурний ринок Китаю, зазначалося у публікації, “більше не буде раєм для жінкоподібних зірок, а новини і громадська думка не будуть орієнтовані на вихваляння західної культури”. Також відомство закликало просувати “прекрасну традиційну китайську культуру, революційну культуру і соціалістичну культуру”.

У документі наголошується, що в ім’я зміцнення любові до партії і країні, захисту моралі та цінностей, просування культури і мистецтва організаціям теле- і радіомовлення рекомендується дотримуватися ряду конкретних вимог.