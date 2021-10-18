Власти Китая будет учить журналистов освещать события в "правильном русле" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Власти КНР намерены обязать всех аккредитованных журналистов проходить ежегодно курсы обучения тому, как следует освещать события в “правильном политическом русле”, сообщает The Times, пишет УНН.
Детали
Соответствующий законопроект подготовило Национальное управление прессой и печатью.
“Руководствуясь миссией партии в сфере СМИ и работы с общественным мнением, мы должны углублять марксистское новостное образование, — говорится в проекте. — Через продолжительное обучение мы должны проводить работу по развитию политических способностей журналистов и направлять профессионалов в области освещения новостей, чтобы они всегда следовали правильному политическому направлению, имели правильную ориентацию на общественное мнение и ценностную ориентацию”.
Предполагается, что под новую меру попадут порядка 200 тыс. журналистов, которым ежегодно придется проходить как минимум 90 часов обучения.
Ранее
Государственное управление радио и телевидения КНР опубликовало уведомление о повышении качества программ с целью “удовлетворения духовных и культурных потребностей народа”.
Культурный рынок Китая, отмечалось в публикации, “больше не будет раем для женоподобных звезд, а новости и общественное мнение не будут ориентированы на восхваление западной культуры”. Также ведомство призвало продвигать “прекрасную традиционную китайскую культуру, революционную культуру и социалистическую культуру”.
В документе отмечается, что во имя укрепления любви к партии и стране, защиты морали и ценностей, продвижения культуры и искусства организациям теле- и радиовещания рекомендуется соблюдать ряд конкретных требований.