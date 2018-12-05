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Влада Кіпру заявила у відповідь РФ, що не планує мілітаризацію острова

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Влада Республіки Кіпр не прагне до мілітаризації острова, заявив офіційний представник уряду республіки в ранзі міністра Продромос Продрому у відповідь на слова офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової про бажання Вашингтона збільшити військову присутність на острові. Його коментар передає в середу агентство Reuters, інформує УНН.

Влада Кіпру заявила у відповідь РФ, що не планує мілітаризацію острова

“Ми не шукаємо мілітаризації Кіпру, — заявив він. — Республіка Кіпр, через своє вигідне географічне положення, надає об’єкти для гуманітарних місій і тільки в тих випадках, коли країни відправляють запит або вже мають меморандум про взаєморозуміння з республікою”.

Раніше в середу Марія Захарова повідомила журналістам, що Росія буде змушена вжити відповідних заходів у випадку посилення військової присутності США на Кіпрі. За її словами, з різних джерел надходить інформація про активне опрацювання Вашингтоном можливості нарощування своєї військової присутності на Кіпрі для протидії “зростаючому російському впливу в регіоні в світлі успішного ходу операції ВКС РФ в Сирії”.

“Подальша мілітаризація острова, його втягування в реалізацію американських і натівських планів неминуче приведуть до небезпечних і дестабілізуючих наслідків для самого Кіпру, — підкреслила Захарова. — У Москві не можуть не враховувати антиросійське підґрунтя цих планів. У разі їх реалізації ми будемо змушені вжити заходів у відповідь”.

Як повідомляв УНН, через "морські претензії Росії" США відправили есмінець у Японське море.

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