Власти Кипра заявили в ответ РФ, что не планируют милитаризацию острова

$41.190.15
45.550.30
ukru
Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
Эксклюзив
06:18 • 8018 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 91746 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 198766 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 152613 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 219416 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 260171 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 216876 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 248573 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208667 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 494740 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
72%
Популярные новости

Израиль расширяет наступление на Газу после ракетного обстрела со стороны ХАМАС - СМИ

6 апреля, 22:08 • 10246 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 13072 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 14561 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 17864 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 6314 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 273742 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 248954 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 334547 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 494740 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 585721 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 36894 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 219416 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 82464 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 78552 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 84005 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Власти Кипра заявили в ответ РФ, что не планируют милитаризацию острова

Киев • УНН

 • 11848 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Власти Республики Кипр не стремятся к милитаризации острова, заявил официальный представитель правительства республики в ранге министра Продромос Продрому в ответ на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о желании Вашингтона увеличить военное присутствие на острове. Его комментарий передает в среду агентство Reuters, передает УНН.

Власти Кипра заявили в ответ РФ, что не планируют милитаризацию острова

“Мы не ищем милитаризации Кипра, — заявил он. — Республика Кипр, из-за своего выгодного географического положения, предоставляет объекты для гуманитарных миссий и только в тех случаях, когда страны отправляют запрос или уже имеют меморандум о взаимопонимании с республикой”.

Ранее в среду Мария Захарова сообщила журналистам, что Россия будет вынуждена принять ответные меры в случае усиления военного присутствия США на Кипре. По ее словам, из различных источников поступает информация об активной проработке Вашингтоном возможности наращивания своего военного присутствия на Кипре для противодействия “возрастающему российскому влиянию в регионе в свете успешного хода операции ВКС РФ в Сирии”.

“Дальнейшая милитаризация острова, его втягивание в реализацию американских и натовских планов неизбежно приведут к опасным и дестабилизирующим последствиям для самого Кипра, — подчеркнула Захарова. — В Москве не могут не учитывать антироссийскую подоплеку этих планов. В случае их реализации мы будем вынуждены принять ответные меры”.

Как сообщал УНН, через “морские претензии России” США отправили эсминец в Японское море.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.35
Bitcoin
$74,809.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.11
Золото
$3,048.10
Ethereum
$1,437.39