Через "морські претензії Росії" США відправили есмінець у Японське море
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. ВМС США відправили ракетний есмінець USS McCampbell у води Японського моря, щоб таким чином кинути виклик “надмірним морським претензіям” Росії. Про це заявила Рейчел МакМаррі, прес-секретар Тихоокеанського флоту США, повідомляє УНН з посиланням на телеканал CNN.
Прес-секретар флоту повідомила, що: “McCampbell проплив у безпосередній близькості від затоки Петра Великого, таким чином, кинувши виклик надмірним морським претензіям Російської Федерації і відстоявши права, свободи та законне використання моря, якими користуються США та інші держави”.
Американський військовий корабель здійснював дії, які у ВМС США назвали “свободою навігації”.
МакМаррі додала, що Сполучені Штати не визнають претензії РФ на води затоки, заявивши, що Москва претендує на райони, які більш, ніж на 12 миль перевищують відстань від російського узбережжя, що гарантується міжнародним правом.
Нагадуємо, нещодавно два кораблі ВМС США пройшли через Тайванську протоку з метою продемонструвати прихильність США свободі навігації у регіоні. Така інформація міститься в опублікованій заяві прес-служби Тихоокеанського флоту ВМС США.