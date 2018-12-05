Из-за "морских претензий России" США отправили эсминец в Японское море
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. ВМС США отправили ракетный эсминец USS McCampbell в воды Японского моря, чтобы таким образом бросить вызов “чрезмерным морским претензиям” России. Об этом заявила Рейчел МакМарри, пресс-секретарь Тихоокеанского флота США, сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNN.
Пресс-секретарь флота сообщила, что: “McCampbell проплыл в непосредственной близости от залива Петра Великого, таким образом, бросив вызов чрезмерным морским претензиям Российской Федерации и отстояв права, свободы и законное использование моря, которыми пользуются США и другие государства”.
Американский военный корабль осуществлял действия, которые в ВМС США назвали “свободой навигации”.
МакМарри добавила, что Соединенные Штаты не признают претензии РФ на воды залива, заявив, что Москва претендует на районы, которые более чем на 12 миль превышают расстояние от российского побережья, которое гарантируется международным правом.
Напоминаем, недавно два корабля ВМС США прошли через Тайванский пролив с целью продемонстрировать приверженность США свободе навигации в регионе. Такая информация содержится в опубликованном заявлении пресс-службы Тихоокеанского флота ВМС США.