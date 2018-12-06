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Влада Каліфорнії шукає 11 осіб, зниклих після найбільшої пожежі в історії штату

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Число жертв найбільш руйнівної природної пожежі в сучасній історії Каліфорнії скориговано з 88 до 85 осіб, влада продовжує пошук ще 11 осіб, що значаться зниклими безвісти. Про це повідомило в середу Управління лісового господарства та пожежної охорони штату, інформує УНН з посиланням на NBC News.

Влада Каліфорнії шукає 11 осіб, зниклих після найбільшої пожежі в історії штату

За її даними, встановлено місцезнаходження 3 175 осіб, зниклих без вісті з моменту виникнення пожежі “Кемп” на півночі Каліфорнії. Що стосується жертв, то судмедексперти прийшли до висновку, що виявлені останки належать меншому числу людей, ніж передбачалося раніше.

Пожежа на півночі Каліфорнії, який розпочалася 8 листопада, знищила 13 972 житлових будинки, 528 комерційних будівель і понад 4 тисячі інших будівель. 25 листопада влада повідомила, що полум’я повністю локалізовано. Згідно з даними каліфорнійського Управління лісового господарства та пожежної охорони, площа вигорілої території перевищила 620,5 кв. км.

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