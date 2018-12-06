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Власти Калифорнии ищет 11 человек, пропавших после крупнейшего пожара в истории штата

Киев • УНН

 • 6363 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Число жертв самого разрушительного природного пожара в современной истории Калифорнии скорректировано с 88 до 85 человек, власти продолжают поиск еще 11 человек, числящихся пропавшими без вести. Об этом сообщило в среду Управление лесного хозяйства и пожарной охраны штата, передает УНН со ссылкой на NBC News.

Власти Калифорнии ищет 11 человек, пропавших после крупнейшего пожара в истории штата

По ее данным, установлено местонахождение 3 175 человек, пропавших без вести с момента возникновения пожара “Кэмп” на севере Калифорнии. Что касается жертв, то судмедэксперты пришли к заключению, что обнаруженные останки принадлежат меньшему числу человек, чем предполагалось ранее.

Пожар на севере Калифорнии, который начался 8 ноября, уничтожил 13 972 жилых дома, 528 коммерческих зданий и более 4 тысяч других построек. 25 ноября власти сообщили, что пламя полностью локализовано. Согласно данным калифорнийского управления лесного хозяйства и пожарной охраны, площадь выгоревшей территории превысила 620,5 кв. км.

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