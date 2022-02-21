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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Визнання Путіним "Л/ДНР" є явним порушенням міжнародного права – прем'єр Джонсон

Визнання Путіним "Л/ДНР" є явним порушенням міжнародного права – прем'єр Джонсон

Київ • УНН

 • 138730 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Очевидне визнання сепаратистських регіонів східної України президентом Росії Володимиром Путіним є порушенням міжнародного права, заявив у понеділок прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Цитата

"Я зрозумів, що як тільки я прийшов на цю пресконференцію, Володимир Путін фактично оголосив, що Росія визнає самопроголошені Донецьку та Луганську республіки. Це очевидне порушення міжнародного права. Це ... кричуще порушення суверенітету та цілісності України", - сказав Джонсон на пресконференції.

Деталі

Велика Британія "продовжуватиме робити все можливе, щоб підтримати народ України, включаючи підготовку жорстких санкцій та продовження зміцнення східного флангу НАТО".

Джонсон припустив, що Велика Британія та США "можуть озброїти український загін, який чинитиме опір у разі вторгнення Росії".

Джонсон додав, що небагато країн надали Україні таку оборонну зброю, як Велика Британія.

Прем'єр додав, що "подумає про те, що ще ми можемо зробити, щоб підтримати Україну в цей дуже темний та важкий час".

Додамо

Путін сьогодні фактично визнав незалежність "Л/ДНР" і після довгого виступу, в якому він вказав, що Україна "не має історії як справжня держава", і бездоказово звинуватив українську владу в корупції, він підтвердив, що "визнає незалежність двох самопроголошених регіонів".

Він підписав документи і попросив російський парламент якнайшвидше ратифікувати рішення.

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