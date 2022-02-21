Признание Путиным "Л/ДНР" является явным нарушением международного права - премьер Джонсон
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Очевидное признание сепаратистских регионов восточной Украины президентом России Владимиром Путиным является нарушением международного права, заявил в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
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"Я понял, что как только я пришел на эту пресс-конференции, Владимир Путин фактически объявил, что Россия признает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики. Это очевидное нарушение международного права. Это... вопиющее нарушение суверенитета и целостности Украины", - сказал Джонсон на пресс-конференции.
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Великобритания "будет продолжать делать все возможное, чтобы поддержать народ Украины, включая подготовку жестких санкций и продолжения укрепления восточный фланг НАТО".
Джонсон предположил, что Великобритания и США могут вооружить украинский отряд, который будет оказывать сопротивление в случае вторжения России".
Джонсон добавил, что немногие страны предоставили Украине такое оборонительное оружие, как Великобритания.
Премьер добавил, что "подумает о том, что еще мы можем сделать, чтобы поддержать Украину в это очень темное и трудное время".
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Путин сегодня фактически признал независимость "Л/ДНР" и после долгого выступления, в котором он указал, что Украина "не имеет истории как настоящее государство", и бездоказательно обвинил украинскую власть в коррупции, он подтвердил, что "признает независимость двух самопровозглашенных регионов".
Он подписал документы и попросил российский парламент как можно быстрее ратифицировать решение.