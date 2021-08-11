Визначився суперник "Шахтаря" за право зіграти у груповій стадії Ліги чемпіонів

Деталі

Монегаски впевнено розібралися з празькою “Спартою” (5:1 за сумою двох матчів) і вийшли до вирішального раунду відбору. У другій баталії команд французи виграли 3:1. За них голи забивали Мартінш, Головін і Діоп.

Матчі між “Шахтарем” і “Монкао” пройдуть 16/17 і 24/25 серпня. Першу гру “гірники” проведуть на виїзді, а матч-відповідь — вдома.

Контекст

Колишній наставник “Шахтаря” знайшов новий для себе клуб.