Визначився суперник "Шахтаря" за право зіграти у груповій стадії Ліги чемпіонів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Суперником "Шахтаря" по вирішальному раунду кваліфікації Ліги чемпіонів буде французький "Монако", інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Деталі

Монегаски впевнено розібралися з празькою “Спартою” (5:1 за сумою двох матчів) і вийшли до вирішального раунду відбору. У другій баталії команд французи виграли 3:1. За них голи забивали Мартінш, Головін і Діоп.

Матчі між “Шахтарем” і “Монкао” пройдуть 16/17 і 24/25 серпня. Першу гру “гірники” проведуть на виїзді, а матч-відповідь — вдома.

Контекст

Колишній наставник “Шахтаря” знайшов новий для себе клуб.

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