Колишній тренер "Шахтаря" продовжить кар'єру в стані віцечемпіона Катару
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Колишній тренер донецького "Шахтаря" уклав контракт із катарським ФК "Аль-Духаіль", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Деталі
Угода розрахована терміном на рік. Португалець замінив на посаді французького фахівця Сабрі Лямуші.
У минулому сезоні команда стала віцечемпіоном Катару. Загалом “Аль-Духаіль” сім разів перемагав в місцевому чемпіонаті, останній раз — в сезоні 2019/20.
Доповнення
Каштру очолював “Шахтар” з літа 2019 року. У 2020 році він привів клуб до чемпіонства в УПЛ і півфіналу Ліги Європи.