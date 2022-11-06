Визначились фіналісти турніру ATP Masters 1000

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У двох сетах данець Хольгер Руне обіграв Фелікса Оже-Альясіма з Канади. Матч йшов одну годину та 29 хвилин – під час зустрічі Руне зробив п’ять ейсів та три брейки на подачі суперника.

Як відомо, у фіналі суперником Хольгера стане серб Новак Джокович, який у півфінальному матчі розібрався із греком Стефаносом Ціціпасом. Доля гри вирішалась на тайбрейку у третій партії, де Новак зумів взяти дві подачі Ціціпаса.

Фінал паризького Мастерсу відбудеться сьогодні, 6 листопада. Початок о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо

Перша ракетка світу Карлос Алькарас не зіграє на Підсумковому турнірі ATP через травму, яку він отримав у матчі 1/4 фіналу Мастерса у Парижі проти Хольгера Руне (3:6, 6:6 – відмова).