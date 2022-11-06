Определились финалисты турнира ATP Masters 1000

Детали

В двух сетах датчанин Хольгер Руне обыграл Феликса Оже-Альясима из Канады. Матч шел один час и 29 минут – во время встречи Руне сделал пять эйсов и три брейка на подаче соперника.

Как известно, в финале соперником Хольгера станет серб Новак Джокович, в полуфинальном матче разобравшийся с греком Стефаносом Циципасом. Судьба игры решалась на тайбрейке в третьей партии, где Новак сумел взять две подачи Циципаса.

Финал парижского Мастерса состоится сегодня, 6 ноября. Начало в 16:00 по Киеву.

Напомним

Первая ракетка мира Карлос Алькарас не сыграет на Итоговом турнире ATP из-за травмы, которую он получил в матче 1/4 финала Мастерса в Париже против Хольгера Руне (3:6, 6:6 – отказ ).