Перша ракетка світу не виступить на Підсумковому турнірі ATP

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"Я обстежився після того, як учора знявся з матчу, і, на жаль, ось результат: розрив внутрішнього косого м'яза лівої черевної стінки з передбачуваним терміном відновлення шість тижнів. На жаль, я не зможу взяти участь ні у Підсумковому турнірі ATP, ні у фіналі Кубку Девіса. Мені важко та боляче пропускати ці настільки важливі для мене турніри, але я лише можу зберігати позитивний настрій та зосередитись на відновленні", – зазначив він.

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