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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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10:07 • 8829 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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Перша ракетка світу не виступить на Підсумковому турнірі ATP

Перша ракетка світу не виступить на Підсумковому турнірі ATP

Київ • УНН

 • 308104 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Перша ракетка світу Карлос Алькарас не зіграє на Підсумковому турнірі ATP через травму, яку він отримав у матчі 1/4 фіналу Мастерса у Парижі проти Хольгера Руне (3:6, 6:6 – відмова), інформує УНН.

Цитата

"Я обстежився після того, як учора знявся з матчу, і, на жаль, ось результат: розрив внутрішнього косого м'яза лівої черевної стінки з передбачуваним терміном відновлення шість тижнів. На жаль, я не зможу взяти участь ні у Підсумковому турнірі ATP, ні у фіналі Кубку Девіса. Мені важко та боляче пропускати ці настільки важливі для мене турніри, але я лише можу зберігати позитивний настрій та зосередитись на відновленні", – зазначив він.

Нагадаємо 

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