Первая ракетка мира не выступит на Итоговом турнире ATP

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"Я обследовался после того, как вчера снялся с матча, и, к сожалению, вот результат: разрыв внутренней косой мышцы левой брюшной стенки с предполагаемым сроком восстановления шесть недель. К сожалению, я не смогу принять участие ни в Итоговом турнире ATP, ни в финале Кубка Дэвиса. Мне тяжело и больно пропускать эти столь важные для меня турниры, но я только могу сохранять позитивный настрой и сосредоточиться на восстановлении", – отметил он.

Напомним

Из-за травмы Бен Чилвелл пропустит ЧМ-2022.