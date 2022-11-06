Первая ракетка мира не выступит на Итоговом турнире ATP
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Первая ракетка мира Карлос Алькарас не сыграет на Итоговом турнире ATP из-за травмы, которую он получил в матче 1/4 финала Мастерса в Париже против Хольгера Руне (3:6, 6:6 – отказ), передает УНН.
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"Я обследовался после того, как вчера снялся с матча, и, к сожалению, вот результат: разрыв внутренней косой мышцы левой брюшной стенки с предполагаемым сроком восстановления шесть недель. К сожалению, я не смогу принять участие ни в Итоговом турнире ATP, ни в финале Кубка Дэвиса. Мне тяжело и больно пропускать эти столь важные для меня турниры, но я только могу сохранять позитивный настрой и сосредоточиться на восстановлении", – отметил он.
Напомним
Из-за травмы Бен Чилвелл пропустит ЧМ-2022.