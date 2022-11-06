Через травму Бен Чілвелл пропустить ЧС-2022

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Зазначається, що обстеження виявило у футболіста травму підколінного сухожилля.

У листопаді минулого року Чілвелл порвав хрестоподібну зв'язку коліна, через що пропустив другу частину сезону 2021/22.

Збірна Англії зіграє на ЧС проти Ірану, США та Вельсу у групі В.

Нагадаємо

Гімнаст Ілля Ковтун виступив у фіналі чемпіонату світу зі спортивної гімнастики. Українець у багатоборстві набрав 82,365 балів. Ковтун після першого снаряду йшов на передостанньому місці серед 24-х учасників, але зміг стати сьомим. На ЧС гімнаст виступав з травмою плеча.