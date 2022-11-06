Из-за травмы Бен Чилвелл пропустит ЧМ-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Защитник сборной Англии и "Челси" Бен Чилвелл пропустит ЧМ-2022 в Катаре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Отмечается, что обследование выявило у футболиста травму подколенного сухожилия.
В ноябре прошлого года Чилвелл порвал крестообразную связку колена, из-за чего пропустил вторую часть сезона 2021/22.
Сборная Англии сыграет на ЧМ против Ирана, США и Уэльса в группе В.
Напомним
Гимнаст Илья Ковтун выступил в финале чемпионата мира по спортивной гимнастике. Украинец в многоборье набрал 82,365 балла. Ковтун после первого снаряда шел на предпоследнем месте среди 24 участников, но смог стать седьмым. На ЧМ гимнаст выступал с травмой плеча.