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Визначилась майбутня доля Скрипника в “Зорі”

Київ • УНН

 • 25622 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Генеральний директор “Зорі” Станіслав Оганов розвіяв чутки щодо можливого відходу цього літа Віктора Скрипника із поста наставника клубу луганчан. Слова фахівця наводить клубний сайт “Зорі”, передає УНН.

Визначилась майбутня доля Скрипника в “Зорі”

Цитата

В Оганова немає жодних сумнівів щодо вірності головного тренера команди Віктора Скрипника.

“За останні дні було багато різної інформації в ЗМІ про те, хто нас покидає. Зокрема, обговорювався перехід головного тренера команди Віктора Скрипника в інший клуб. Ще раз повторюю: у нього контракт з нами до 1 липня 2022 року, і нікуди йти він не збирається. Головний тренер підготував список футболістів, яких хотів би бачити в нашій команді, і ми прийшли до спільного рішення працювати над цим і вести переговори із зазначеними футболістами”, — підкреслив Оганов.

Доповнення

Скрипник очолив “Зорю” влітку 2019-го року. До цього він привів ФК “Рига” до чемпіонства в Латвії.

Нагадаємо

“Зоря” виборола бронзові нагороди сезону УПЛ. 

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