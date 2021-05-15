Визначилась майбутня доля Скрипника в “Зорі”

Цитата

В Оганова немає жодних сумнівів щодо вірності головного тренера команди Віктора Скрипника.

“За останні дні було багато різної інформації в ЗМІ про те, хто нас покидає. Зокрема, обговорювався перехід головного тренера команди Віктора Скрипника в інший клуб. Ще раз повторюю: у нього контракт з нами до 1 липня 2022 року, і нікуди йти він не збирається. Головний тренер підготував список футболістів, яких хотів би бачити в нашій команді, і ми прийшли до спільного рішення працювати над цим і вести переговори із зазначеними футболістами”, — підкреслив Оганов.

Доповнення

Скрипник очолив “Зорю” влітку 2019-го року. До цього він привів ФК “Рига” до чемпіонства в Латвії.

Нагадаємо

“Зоря” виборола бронзові нагороди сезону УПЛ.