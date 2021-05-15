Определилась будущая судьба Скрипника в "Заре"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Генеральный директор “Зари” Станислав Оганов развеял слухи о возможном ухода этим летом Виктора Скрипника с поста наставника клуба луганчан. Слова специалиста приводит клубный сайт “Зари”, передает УНН.
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В Оганова нет никаких сомнений в верности главного тренера команды Виктора Скрипника.
“За последние дни было много разной информации в СМИ о том, кто нас покидает. В частности, обсуждался переход главного тренера команды Виктора Скрипника в другой клуб. Еще раз повторяю: у него контракт с нами до 1 июля 2022 года, и никуда уходить не собирается. Главный тренер подготовил список футболистов, которых хотел бы видеть в нашей команде, и мы пришли к общему решению работать над этим и вести переговоры с указанными футболистами”, - подчеркнул Оганов.
Дополнение
Скрипник возглавил “Зарю” летом 2019-го года. До этого он привел ФК “Рига” к чемпионству в Латвии.
Напомним
“Заря” завоевала бронзовые награды сезона УПЛ.