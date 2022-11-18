Визначено три основні області, які допомагатимуть Херсонщині – ОП

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"Для якнайшвидшого забезпечення населення всім необхідним, ми визначили 3 основні області, які будуть допомагати Херсонщині. Це Миколаївська, Одеська та Дніпропетровська області, які вже забезпечують гуманітарну допомогу. Їхні представники доставляють їжу, воду, медикаменти, паливо, генератори, техніку (будівельну, пожежну, швидкі, автобуси)", – написав Тимошенко.

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Як повідомив заступник керівника ОП, всі області отримали завдання із забезпечення необхідної допомоги, яку сформувала Херсонська ОВА. Зокрема, 17 листопада, Волинська і Закарпатська області передали гуманітарні вантажі.

Крім того, всі області формують бригади людей з технікою для відновлення всієї інфраструктури Херсонської області – енергетичної, газової, водної, дорожньої тощо.

Найближчим часом Херсонщину мають відвідати голови ОВА усіх областей.

Нагадаємо

З 21 листопада жителі деокупованого Херсона зможуть відправляти й отримувати посилки на пошті.