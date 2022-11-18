Определены три основные области, которые будут помогать Херсонской – ОП

Цитата

"Для скорейшего обеспечения населения всем необходимым, мы определили 3 основные области, которые будут помогать Херсонской. Это Николаевская, Одесская и Днепропетровская области, которые уже обеспечивают гуманитарную помощь. Их представители доставляют еду, воду, медикаменты, топливо, генераторы, технику (строительную, пожарную, скорые, автобусы)", – написал Тимошенко.

Детали

Как сообщил замруководителя ОП, все области получили задачи по обеспечению необходимой помощи, которую сформировала Херсонская ОВА. В частности, 17 ноября Волынская и Закарпатская области передали гуманитарные грузы.

Кроме того, все области формируют бригады людей с техникой для восстановления всей инфраструктуры Херсонской области – энергетической, газовой, водной, дорожной и т.п.

В ближайшее время Херсонскую область должны посетить главы ОВА всех областей.

Напомним

С 21 ноября жители деоккупированного Херсона смогут отправлять и получать посылки на почте.