Определены три основные области, которые будут помогать Херсонской – ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области определили основными в вопросе помощи Херсонской области. Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН.
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"Для скорейшего обеспечения населения всем необходимым, мы определили 3 основные области, которые будут помогать Херсонской. Это Николаевская, Одесская и Днепропетровская области, которые уже обеспечивают гуманитарную помощь. Их представители доставляют еду, воду, медикаменты, топливо, генераторы, технику (строительную, пожарную, скорые, автобусы)", – написал Тимошенко.
Детали
Как сообщил замруководителя ОП, все области получили задачи по обеспечению необходимой помощи, которую сформировала Херсонская ОВА. В частности, 17 ноября Волынская и Закарпатская области передали гуманитарные грузы.
Кроме того, все области формируют бригады людей с техникой для восстановления всей инфраструктуры Херсонской области – энергетической, газовой, водной, дорожной и т.п.
В ближайшее время Херсонскую область должны посетить главы ОВА всех областей.
Напомним
С 21 ноября жители деоккупированного Херсона смогут отправлять и получать посылки на почте.