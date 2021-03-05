Візит спікера парламенту Туреччини до України відклали через загибель військових
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Візит голови Великих національних зборів (парламенту) Туреччини Мустафи Шентопа до України, який мав відбутися 5-6 березня, відклали через катастрофу військового вертольота та загибель 11 військових на сході Туреччини. Про це повідомляє УНН з посиланням на турецьке державне інформаційне агентство Anadolu.
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“Спікер парламенту Мустафа Шентоп відклав свій офіційний візит в Україну через катастрофу військового гвинтокрила в районі Татван провінції Бітліс, в результаті якої загинули 11 військовослужбовців”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Шентоп буде присутній на похороні загиблих військових. Офіційний візит в Україну буде перенесено на іншу дату.
Контекст
4 березня у південно-східній Туреччині розбився військовий вертоліт. Внаслідок аварії загинули 11 осіб, двоє військових померли в лікарні вже після госпіталізації. Ще четверо зазнали поранень.
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, на запрошення якого Шентоп мав приїхати в Україну, висловив свої співчуття з приводу загибелі військових.
Співчуття у зв’язку з трагедією висловив і Президент Володимир Зеленський.
“Щирі співчуття народу Туреччини у зв’язку із загибеллю військовослужбовців унаслідок падіння гелікоптера у провінції Бітліс. Близьким загиблих — сил пережити цю страшну втрату, а пораненим — швидкого одужання”, — йдеться у його повідомленні.
Співчуття також висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Як повідомлялося, візит турецької делегації на чолі з Головою Великих національних зборів Туреччини Мустафою Шентопом мав відбутися 5-6 березня на запрошення Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Програмою візиту було передбачено зустрічі з Президентом, Прем’єр-міністром, спікером ВР, міністром закордонних справ, представниками бізнесу та діаспори.