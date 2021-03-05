У Туреччині розбився вертоліт: загинули 11 людей

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4 березня у південно-східній Туреччині розбився військовий вертоліт. Внаслідок аварії загинули 11 осіб, двоє військових померли в лікарні вже після госпіталізації. Ще четверо зазнали поранень.

З вертольотом типу “Кугар”, що належить нашому командуванню Сухопутних військ, що відбув сьогодні з Бінгеля в Татван було втрачено контакт.

Міністр національної оборони Хулусі Акар з начальником генштабу та командувачем сухопутних військ відправився в район катастрофи.

Нагадаємо

У штаті Джорджія в окрузі Холл сталася авіакатастрофа. Щонайменше три людини загинули. У Мексиці під час польоту загорівся військовий літак. Внаслідок авіакатастрофи померли шестеро осіб.