Глава парламенту Туреччини завтра прибуде до Києва: де можуть обмежити рух

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"5-6 березня у зв'язку з офіційним візитом в Україну Голови Великих Національних Зборів Турецької Республіки Мустафи Шентопа можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху на окремих вулицях центральної частини міста", - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що, відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", державна охорона здійснюється щодо глав іноземних держав, парламентів і урядів та членів їх сімей, міністрів закордонних справ, керівників міжнародних організацій (інших посадових осіб міжнародних організацій) , які прибувають в Україну чи перебувають на її території в складі офіційних делегацій або відвідують Україну на запрошення органів державної влади.

Додамо

Днями, президент Європейської Ради Шарль Мішель відвідав Україну. Він побував на Донбасі та візяв участь у форумі "Україна 30. Розвиток правосуддя".