Катастрофа військового вертольоту у Туреччині: українське керівництво висловило співчуття

Деталі

Так Володимир Зеленський у Twitter написав: “Щирі співчуття народу Туреччини у зв’язку із загибеллю військовослужбовців унаслідок падіння гелікоптера у провінції Бітліс. Близьким загиблих — сил пережити цю страшну втрату, а пораненим — швидкого одужання”.

Свій допис він продублював турецькою та англійською мовами.

Прем’єр Денис Шмигаль написав: “З великим жалем дізнався про трагічні події у небі над Туреччиною. Висловлюю співчуття турецькому народові. Бажаю терпіння сім’ям загиблих та якнайшвидшого одужання постраждалим”.

Свою публікацію він також продублював турецькою мовою.

Глава МЗС Дмитро Кулеба у свою чергу сказав: “Глибоко засмучений новинами про трагічну катастрофу вертольота у провінції Бітліс у Туреччині. Мої найглибші співчуття турецькому народу, сім’ям загиблих та моєму другові Мевлюту Чавашоглу (глава МЗС Туреччини — ред.). Бажаю якнайшвидшого одужання пораненим”.

На цей допис відреагував глава МЗС Туреччини, зазначивши: “Дорогий Дмитро, дякую вам за теплі слова симпатії та співчуття. Ціную українську солідарність”.

Щирі співчуття народу Туреччини у зв’язку із загибеллю військовослужбовців унаслідок падіння гелікоптера у провінції Бітліс. Близьким загиблих – сил пережити цю страшну втрату, а пораненим – швидкого одужання. @RTErdogan

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2021

З великим жалем дізнався про трагічні події у небі над Туреччиною. Висловлюю співчуття турецькому народові. Бажаю терпіння сім‘ям загиблих та якнайшвидшого одужання постраждалим

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 5, 2021

Deeply saddened by news of a tragic helicopter crash in the province of Bitlis in Turkey. My deepest condolences to the Turkish people, families of victims and my friend @MevlutCavusoglu. I wish a speedy recovery to the injured.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2021

Dear Dmytro, thank you for your kind words of sympathy and condolences. Appreciate friendly #Ukraine’s solidarity.@DmytroKuleba https://t.co/V5TInbctCQ

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 5, 2021

Доповнення

4 березня у південно-східній Туреччині розбився військовий вертоліт. Внаслідок аварії загинули 11 осіб, двоє військових померли в лікарні вже після госпіталізації. Ще четверо зазнали поранень.