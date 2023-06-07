Візит короля Чарльза до Франції перенесли на вересень
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Британський король Чарльз може вирушити до Франції у вересні після того, як запланований на березень державний візит було скасовано через протести проти реформ французької пенсійної системи, повідомляє BFM TV, передає УНН.
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Чарльз планував триденний візит до Франції наприкінці березня, який мав стати його першим державним візитом після того, як у вересні він змінив свою матір, королеву Єлизавету, на посаді британського монарха.
Але візит було скасовано після того, як соціальні заворушення з приводу нового пенсійного закону президента Еммануеля Макрона вилилися в одне з найжорстокіших вуличних зіткнень за останні роки по всій країні.
Натомість він відвідав Німеччину під час своєї першої закордонної поїздки як монарх.
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