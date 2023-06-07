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Візит короля Чарльза до Франції перенесли на вересень

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Британський король Чарльз може вирушити до Франції у вересні після того, як запланований на березень державний візит було скасовано через протести проти реформ французької пенсійної системи, повідомляє BFM TV, передає УНН.

Візит короля Чарльза до Франції перенесли на вересень

Деталі

Чарльз планував триденний візит до Франції наприкінці березня, який мав стати його першим державним візитом після того, як у вересні він змінив свою матір, королеву Єлизавету, на посаді британського монарха.

Але візит було скасовано після того, як соціальні заворушення з приводу нового пенсійного закону президента Еммануеля Макрона вилилися в одне з найжорстокіших вуличних зіткнень за останні роки по всій країні.

Натомість він відвідав Німеччину під час своєї першої закордонної поїздки як монарх.

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