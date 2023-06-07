Визит короля Карла во Францию перенесли на сентябрь

Детали

Карл планировал трёхдневный визит во Францию в конце марта, который должен был стать его первым государственным визитом после того, как в сентябре он сменил свою мать, королеву Елизавету, на посту британского монарха.

Но визит был отменен после того, как социальные беспорядки по поводу нового пенсионного закона президента Эммануэля Макрона вылились в одно из самых жестоких уличных столкновений за последние годы по всей стране.

Вместо этого он посетил Германию во время своей первой зарубежной поездки в качестве монарха.

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