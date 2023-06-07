Визит короля Карла во Францию перенесли на сентябрь
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Британский король Карл может отправиться во Францию в сентябре после того, как запланированный на март государственный визит был отменен из-за протестов против реформ французской пенсионной системы, сообщает BFM TV, передает УНН.
Детали
Карл планировал трёхдневный визит во Францию в конце марта, который должен был стать его первым государственным визитом после того, как в сентябре он сменил свою мать, королеву Елизавету, на посту британского монарха.
Но визит был отменен после того, как социальные беспорядки по поводу нового пенсионного закона президента Эммануэля Макрона вылились в одно из самых жестоких уличных столкновений за последние годы по всей стране.
Вместо этого он посетил Германию во время своей первой зарубежной поездки в качестве монарха.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Личное состояние короля Британии Карла III больше, чем у его матери Елизаветы II - Mirror