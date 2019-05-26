Військовополонений командир “Яни Капу” відзначає день народження
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Захоплений Росією біля берегів Криму український військовослужбовець, командир рейдового буксиру “Яни Капу” Олег Мельничук сьогодні відзначає свій день народження. Про це йдеться в повідомленні у Twitter МВС України, передає УНН.
“26 травня — День народження Олега Мельничука, командира рейдового буксиру „Яни Капу“. Олег півроку разом із 23 військовими моряками перебуває у полоні РФ. Давайте разом привітаємо сміливого моряка! Чекаємо швидше додому і обіймаємо!”, — повідомили у МВС.
Нагадаємо, напередодні Міжнародний трибунал з морського права зобов’язав Росію звільнити українських моряків.
25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.
Доброго недільного ранку, країно!
26 травня - День народження Олега Мельничука, командира рейдового буксиру «Яни Капу». Олег півроку разом із 23 військовими моряками перебуває у полоні РФ.
Давайте разом привітаємо сміливого моряка! Чекаємо швидше додому і обіймаємо!#ВМС pic.twitter.com/k9R1MHTzag