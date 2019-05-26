Военнопленный командир "Яны Капу" отмечает день рождения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Захваченный Россией у берегов Крыма украинский военнослужащий, командир рейдового буксира "Яны Капу" Олег Мельничук сегодня отмечает свой день рождения. Об этом говорится в сообщении в Twitter МВД Украины, передает УНН.
"26 мая - День рождения Олега Мельничука, командира рейдового буксира "Яны Капу". Олег полгода вместе с 23 военными моряками находится в плену РФ. Давайте вместе поздравим смелого моряка! Ждем скорее домой и обнимаем!", - сообщили в МВД.
Напомним, накануне Международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить украинских моряков.
25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.
Доброго воскресного утра, страна!
26 мая - День рождения Олега Мельничука, командира рейдового буксира «Яны Капу». Олег полгода вместе с 23 военными моряками находится в плену РФ.
Давайте вместе поздравим смелого моряка! Ждем скорее домой и обнимаем! # ВМС pic.twitter.com/k9R1MHTzag