Військового засудили до 7 років через дезертирство і вбивство брата

“...Засуджено військовослужбовця військової служби за контрактом однієї з бригад ЗСУ. Обвинуваченням доведено, що вказаний військовослужбовець в порушення військових статутів та законів України без поважних причин був відсутній на службі з 27 листопада 2017 року”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що 8 січня 2018-го, під час побутового конфлікту з рідним братом, контрактник вчинив бійку, під час якої наніс опоненту три колото-різаних рани. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області визнав військовослужбовця винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 121 та ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України.

“Вирок суду дезертиру-вбивці — 7 років позбавлення волі”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, у Житомирі за повторну неявку на службу контрактника засуджено до 3,5 років ув’язнення.