Військового засудили до 7 років через дезертирство і вбивство брата
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. На Київщині до 7 років ув’язнення засудили військовослужбовця, який без поважних причин покинув службу, а згодом зарізав рідного брата. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.
“...Засуджено військовослужбовця військової служби за контрактом однієї з бригад ЗСУ. Обвинуваченням доведено, що вказаний військовослужбовець в порушення військових статутів та законів України без поважних причин був відсутній на службі з 27 листопада 2017 року”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що 8 січня 2018-го, під час побутового конфлікту з рідним братом, контрактник вчинив бійку, під час якої наніс опоненту три колото-різаних рани. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер.
Білоцерківський міськрайонний суд Київської області визнав військовослужбовця винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 121 та ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України.
“Вирок суду дезертиру-вбивці — 7 років позбавлення волі”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, у Житомирі за повторну неявку на службу контрактника засуджено до 3,5 років ув’язнення.