Военного приговорили к 7 годам за дезертирство и убийство брата
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Киевской области к 7 годам заключения приговорили военнослужащего, без уважительных причин покинувшего службу, а затем зарезавшего родного брата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"... Осужден военнослужащий военной службы по контракту одной из бригад ВСУ. Обвинением доказано, что указанный военнослужащий в нарушение военных уставов и законов Украины без уважительных причин отсутствовал на службе с 27 ноября 2017 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 8 января 2018-го, во время бытового конфликта с родным братом, контрактник совершил драку, во время которой нанес оппоненту три колото-резаных раны. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.
Белоцерковский горрайонный суд Киевской области признал военнослужащего виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 121 и ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины.
"Приговор суда дезертиру-убийце - 7 лет лишения свободы", - добавляется в сообщении.
Напомним, в Житомире за повторную неявку на службу контрактника приговорили к 3,5 годам заключения.