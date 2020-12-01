Військового на Донбасі арештували за побиття та підпал товариша по службі

“Слідчі ТУ ДБР у місті Краматорську здійснюють досудове розслідування за фактом порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, а також розбою, вчиненого 26 листопада 2020 року на території проведення операції Об’єднаних сил”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що під час досудового розслідування проведено невідкладний обшук, огляди місця події, допити свідків, в результаті яких встановлено особу, яка ймовірно вчинила кримінальне правопорушення.

“За даними слідства, 44-річний військовослужбовець за контрактом — водій однієї з військових частин, маючи на меті заволодіти майном товариша по службі, побив його та намагався душити. Потім облив колегу мастилом для бензопил, підпалив запальничкою та заволодів грошовими коштами постраждалого у сумі 9 500 гривень”, — додається у повідомленні.

Так, наразі потерпілий перебуває у Центральній міській лікарні міста Торецьк із закритою черепно-мозковою травмою та опіками правої ноги.

“27 листопада 2020 року військовослужбовцю повідомлено про підозру у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості, що має характер знущання над військовослужбовцем (ч. 2 ст. 406 КК України); нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством, небезпечним для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу (ч. 1 ст. 187 КК України). Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави”, — йдеться у повідомленні.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, підлітки у Бердянську Запорізької області підпалили 12-річного хлопця, бо хотіли зняти “круте” відео.