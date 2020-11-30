Підлітки у Бердянську підпалили 12-річного хлопця, бо хотіли "круте" відео

Так, 29 листопада близько 1 години ночі у поліцію повідомили з міської лікарні про те, що до них доставили 12-річного хлопця з опіками тіла різного ступеня тяжкості.

"Потерпілий розповів правоохоронцям, що опіки отримав внаслідок підпалу, який вчинили його друзі. Працівники поліції з’ясували, що хлопець добровільно на це погодився, адже вся компанія намагалася зробити "круте" відео. Для цього двоє однолітків потерпілого зібралися за місцем мешкання одного з них, коли нікого з дорослих не було вдома, облили хлопця спиртом та підпалили. Весь процес знімали на телефон", - розповіли у поліції.

Підлітки пояснили, що "сподівалися лише на вогонь, без опіків". "Потім загасили товариша у ванній кімнаті, та злякавшись скоєного, відвели його додому. Карету швидкої допомоги викликала вже мати хлопця. На теперішній час дитина з тілесними ушкодженнями у вигляді термічного опіку 2-го ступеня 30% тіла знаходиться в реанімаційному відділенні Бердянської дитячої міської лікарні", - додали у поліції.

Наразі співробітники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду з батьками хлопців щодо посилення контролю по вихованню дітей та передали інформацію про вказану подію до відділу служби у справах дітей Бердянської міської ради.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Донеччині засудили неповнолітнього за підпал одягу на 14-річній подрузі.