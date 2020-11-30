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Подростки в Бердянске подожгли 12-летнего парня, потому что хотели "крутое" видео

Подростки в Бердянске подожгли 12-летнего парня, потому что хотели "крутое" видео

Киев  •  УНН

 • 18055 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Подростки в Бердянске Запорожской области подожгли 12-летнего парня, потому что хотели снять "крутое" видео. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Так, 29 ноября около 1:00 ночи в полицию сообщили из городской больницы о том, что к ним доставили 12-летнего парня с ожогами тела разной степени тяжести.

"Потерпевший рассказал правоохранителям, что ожоги получил в результате поджога, который совершили его друзья. Работники полиции выяснили, что парень добровольно на это согласился, ведь вся компания пыталась сделать "крутое" видео. Для этого двое сверстников потерпевшего собрались по месту жительства одного из них, когда никого из взрослых не было дома, облили парня спиртом и подожгли. Весь процесс снимали на телефон", - рассказали в полиции.

Подростки объяснили, что "надеялись только на огонь, без ожогов". "Потом потушили товарища в ванной комнате, и испугавшись содеянного, отвели его домой. Карету скорой помощи вызвала уже мать парня. В настоящее время ребенок с телесными повреждениями в виде термического ожога 2 степени 30% тела находится в реанимационном отделении Бердянской детской городской больницы", - добавили в полиции.

Сотрудники ювенальной превенции провели профилактическую беседу с родителями ребят по усилению контроля по воспитанию детей и передали информацию об указанном событии в отдел службы по делам детей Бердянского городского совета.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Донецкой области осудили несовершеннолетнего за поджог одежды на 14-летней подруге.

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