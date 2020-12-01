Военного на Донбассе арестовали за избиение и поджог сослуживца

"Следователи ТУ ГБР в городе Краматорске осуществляют досудебное расследование по факту нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, а также разбоя, совершенного 26 ноября 2020 года на территории проведения операции Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время досудебного расследования проведены неотложный обыск, осмотр места происшествия, допросы свидетелей, в результате которых установлено лицо, вероятно совершившое уголовное преступление.

"По данным следствия, 44-летний военнослужащий по контракту - водитель одной из воинских частей, с целью завладеть имуществом сослуживца, избил его и пытался душить. Затем облил коллегу смазкой для бензопил, поджег зажигалкой и завладел денежными средствами потерпевшего в сумме 9500 гривен", - добавляется в сообщении.

Так, в настоящее время пострадавший находится в Центральной городской больницы города Торецкое с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами правой ноги.

"27 ноября 2020 года военнослужащему сообщено о подозрении в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, имеющем характер издевательства над военнослужащим (ч. 2 ст. 406 УК Украины); нападении с целью завладения чужим имуществом, соединенном с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению (ч. 1 ст. 187 УК Украины). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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