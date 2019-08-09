Військовий есмінець США увійшов у Чорне море
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Есмінець ВМС США USS Porter пройшов у Чорне море через Босфорську протоку. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайті 6-го флоту Військово-морських сил Сполучених Штатів.
“Есмінець Porter DDG 78 почав перехід в Чорне море. Це вже в шостий раз у 2019 році, коли там буде знаходиться корабель ВМФ США”, — йдеться в повідомленні.
У повідомленні зазначають, що присутність військових кораблів необхідно для зміцнення безпеки в регіоні.
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Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що ракетний есмінець США заходив у Чорне море.
Як повідомляв УНН, Україна пустила російський літак у свій повітряний простір.