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Військовий есмінець США увійшов у Чорне море

Військовий есмінець США увійшов у Чорне море

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Есмінець ВМС США USS Porter пройшов у Чорне море через Босфорську протоку. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайті 6-го флоту Військово-морських сил Сполучених Штатів.

“Есмінець Porter DDG 78 почав перехід в Чорне море. Це вже в шостий раз у 2019 році, коли там буде знаходиться корабель ВМФ США”, — йдеться в повідомленні.

У повідомленні зазначають, що присутність військових кораблів необхідно для зміцнення безпеки в регіоні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США направили авіаносець Ronald Reagan в Південно-Китайське море

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що ракетний есмінець США заходив у Чорне море.

Як повідомляв УНН, Україна пустила російський літак у свій повітряний простір.

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