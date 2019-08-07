США направили авіаносець Ronald Reagan в Південно-Китайське море

Як зазначає видання, група пройшла через спірну акваторію шляхом до столиці Філіппін Маніли. На борту авіаносця перебували філіппінські військові. Як говориться в публікації, командувач групою Карл Томас виступив з твердженням, що присутність кораблів США сприяє зміцненню стабільності в регіоні.

"Девіз на нашому авіаносці - мир з позиції сили", - сказав він.

Територіальні суперечки в Південно-Китайському ведуться навколо Парасельских островів (Сіша), архіпелагу Спратлі (Наньша), права на які оскаржують Китай, Бруней, В'єтнам, Малайзія, Філіппіни. З кінця 2013 року Пекін проводить там масштабні гідротехнічні та будівельні роботи по створенню штучних островів, а також по розширенню і освоєння цих територій. Основною причиною конфлікту є спроби встановити контроль, в тому числі і за рахунок військової складової, над районом поблизу від Малаккської протоки, через яку проходить близько 60% китайської торгівлі і до 80% китайського імпорту вуглеводнів.

Нагадаємо, Трамп запропонував використовувати парові катапульти на нових авіаносцях ВМС США.