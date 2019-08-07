США направили авианосец Ronald Reagan в Южно-Китайское море
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Вашингтон направил в акваторию Юго-Китайского моря ударную группу ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan. Об этом сообщил во вторник агентство Associated Press, передает УНН.
Как оно отмечает, группа прошла через спорную акваторию по пути в столицу Филиппин Манилу. На борту авианосца находились филиппинские военные. Как говорится в публикации, командующий группой Карл Томас выступил с утверждением, что присутствие кораблей США способствует укреплению стабильности в регионе.
“Девиз на нашем авианосце — мир с позиции силы”, — сказал он.
Территориальные споры в Южно-Китайском ведутся вокруг Парасельских островов (Сиша), архипелага Спратли (Наньша), права на которые оспаривают Китай, Бруней, Вьетнам, Малайзия, Филиппины. С конца 2013 года Пекин проводит там масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также по расширению и освоению этих территорий. Основной причиной конфликта являются попытки установить контроль, в том числе и за счет военной составляющей, над районом вблизи от Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов.
Напомним, Трамп предложил использовать паровые катапульты на новых авианосцах ВМС США.